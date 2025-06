We zien al de hele ochtend zure tweetjes voorbij komen van Rob Jetten, Frans Timmermans c.s. en er zitten er bij GroenLinks ook een heleboel die vinden dat het vervelende Israël maar stom doet tegen het gezellige Iran, maar wat heeft die politieke natte drol van ons zogenaamde kabinet nou te miepen over de aanval van Israël op Iran? Ruben Brekelmans, die iedere Oekraïense scheet gretig inhaleert als zoete damesparfum, BETREURT de aanval?

Even los van de interne (politieke) motieven die Netanyahu ongetwijfeld heeft: sinds de Iraanse revolutie in 1979 is een prachtig land met geweldige inwoners gedegradeerd tot een repressieve islamofascistische dictatuur, een theocratisch regime gestoeld op de sharia, met beperkte tot geen democratie, extreme schendingen van mensenrechten en buitensporig geweld tegen vrouwen, journalisten en minderheden. Er staat de doodstraf op LHBTI-activiteiten - de Queers for Teheran gaan er als eerste van het dak, er ligt zwaar censuur op feminisme, demonstreren is streng verboden, creatieve uitingen worden onderdrukt, er is geen vrije internettoegang, er is überhaupt geen vrije media. Wat er wel zijn: executies, martelingen, stenigingen, verstotingen en schijnprocessen tegen vrijdenkers, journalisten, andersdenkenden. Zelfs DANSEN op straat wordt door het duistere regime bestraft omdat het als 'onfatsoenlijk' wordt gezien. En de interne gekkigheid staat dan nog los van de capriolen in de buitenlandse betrekkingen: het voortdurend oproepen tot het vernietigen en van de kaart vegen van Israël en het bezigen van allerlei andersoortige agressieve anti-westerse retoriek, het in woord en gebaar steunen van proxies als Hezbollah, Hamas, Islamitische Jihad en de Houthi's, spookrijden op geopolitiek vlak, nucleaire programma's (blijven) optuigen in weerwil van de complete internationale gemeenschap, geen enkele transparantie richting het IAEA en ga zo nog maar verder.

Wat ons kabinet zou moeten zeggen is dat het GOED is dat er EINDELIJK een keer wordt ingegrepen op wat voor een totaal schijtland Iran is geworden. Toevallig door Israël: een levendige democratie met vrije verkiezingen, onafhankelijke rechtspraak, kritische pers, vrije geesten, vrijdenkers, omdenkers, kunstenaars, nachtleven, alcohol, een sterke bescherming van LHBTI-rechten (en een prachtige Pride), enzovoorts, maar ook het land dat als eerste in de vuurlinie ligt omdat ze in Iran niets liever willen dan Tel Aviv met de grond gelijk maken. En kom nou niet aan met het gejengel over 'stabiliteit in de regio' want met al die islamitische en jihadistische doodscultuurclubs die al tientallen jaren door Iran voorzien worden van geld, wapens & raketten is dit JUIST een eerste stap, over een hobbelig pad, RICHTING stabiliteit in de regio.