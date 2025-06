Toch nog even terug naar die brisante aanval van de Oekjes op Rusland gisteren want dat wordt nog wat. Bij die aanval zijn meer dan 100 drones Rusland ingesmokkeld en zijn meerdere vliegtuigen getroffen op meerdere militaire bases. De drones werden verstopt in het plafond van containers (zie foto boven) en in de buurt van het doelwit losgelaten als een roedel wolven op de Utrechtse Heuvelrug. Jubelaars melden dat er tot wel 40 Tu-95's zijn vernietigd, maar dat is vrij opportunistisch. Maar zelfs als er al een paar van die dingen zijn uitgeschakeld (Rusland heeft er in totaal 50 en ze worden niet meer gemaakt) is dat al een enorme strategische, financiële en morele overwinning. De eerste satellietbeelden wijzen op 4 getroffen Tu-95's en 4 getroffen Tu-22M3's.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft inmiddels de gebraden haan uitgehangen in een uitgebreid videostatement: volgens hem zijn er 117 drones ingezet bij aanvallen in meerdere Russische regio's in 3 verschillende tijdzones. Daarbij is volgens hem '34% of the strategic cruise missile carriers' getroffen. Dan nog een beetje zelfpijperij: "It’s genuinely satisfying when something I authorized a year and six months ago comes to fruition and deprives Russians of over forty units of strategic aviation."