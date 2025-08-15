Wij (de wereld) zijn vanavond getuige van een historische ontmoeting tussen Trump en Poetin in een poging tot VREDE. De Russische president, DEZE Russische president, die in oorlogstijd voet op Amerikaanse bodem zet in Alaska, ooit Sovjet-gebied, met als inzet een deal. Een deal die hij als alles goed gaat zal sluiten met de dealmaker president en vredespresident to be Donald Trump. Wat de deal behelst horen we, als die überhaupt wordt gesloten, achteraf tijdens een persconferentie. Het kan natuurlijk ook nog zo zijn dat oorlogspresident Poetin geen millimeter wil inleveren, waardoor Trump zijn dreigende woorden over consequenties voor Rusland moet gaan waarmaken. Of iedereen verliest, zoals de alleswetende deskundigen voorspellen. De spanning stijgt inmiddels, dus bekijk HIER nog snel de Voorbeschouwing en bestudeer de Voorgeschiedenis HIER en HIER. Lavrov trapte het Russische bezoek af met een provocatie, maar doen de Amerikanen straks wat terug? Mensen, de langverwachte ontmoeting tussen de twee Groten is eindelijk daar. Een reeks ongemakkelijke doch spectaculaire beelden zal volgen en die gaan we hieronder allemaal plaatsen. We schakelen LIVE over naar Alaska voor Trump, Poetin en hopelijk: VREDE.

UPDATE - Poetin en Trump schudden elkaar de hand!

UPDATE - Waar het allemaal om gaat...

UPDATE - Wat je noemt een POWERMOVE van Trump.

UPDATE - Amerikaans macht, luchtmacht welteverstaan maar dan On The Ground, de Lavrov-provocatie is vergeten.

UPDATE - Stilte voor de storm?