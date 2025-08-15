LIVE. Ontmoeting der ontmoetingen tussen Trump en Poetin
Wereld houdt de adem in in het StamCafé
Wij (de wereld) zijn vanavond getuige van een historische ontmoeting tussen Trump en Poetin in een poging tot VREDE. De Russische president, DEZE Russische president, die in oorlogstijd voet op Amerikaanse bodem zet in Alaska, ooit Sovjet-gebied, met als inzet een deal. Een deal die hij als alles goed gaat zal sluiten met de dealmaker president en vredespresident to be Donald Trump. Wat de deal behelst horen we, als die überhaupt wordt gesloten, achteraf tijdens een persconferentie. Het kan natuurlijk ook nog zo zijn dat oorlogspresident Poetin geen millimeter wil inleveren, waardoor Trump zijn dreigende woorden over consequenties voor Rusland moet gaan waarmaken. Of iedereen verliest, zoals de alleswetende deskundigen voorspellen. De spanning stijgt inmiddels, dus bekijk HIER nog snel de Voorbeschouwing en bestudeer de Voorgeschiedenis HIER en HIER. Lavrov trapte het Russische bezoek af met een provocatie, maar doen de Amerikanen straks wat terug? Mensen, de langverwachte ontmoeting tussen de twee Groten is eindelijk daar. Een reeks ongemakkelijke doch spectaculaire beelden zal volgen en die gaan we hieronder allemaal plaatsen. We schakelen LIVE over naar Alaska voor Trump, Poetin en hopelijk: VREDE.
UPDATE - Poetin en Trump schudden elkaar de hand!
UPDATE - Waar het allemaal om gaat...
UPDATE - Wat je noemt een POWERMOVE van Trump.
UPDATE - Amerikaans macht, luchtmacht welteverstaan maar dan On The Ground, de Lavrov-provocatie is vergeten.
UPDATE - Stilte voor de storm?
Vier F35's en een B2 (!) vlogen vlak over Trump en Poetin heen
Footage showing the fly-over earlier of a U.S. Air Force B-2A “Spirit” Long-Range Strategic Stealth Bomber escorted by 4 F-35 Lightning IIs as President Donald J. Trump and Russian President Vladimir Putin meet at Joint Base Elmendorf–Richardson in Anchorage, Alaska. pic.twitter.com/yDx6nQFm9u— OSINTdefender (@sentdefender) August 15, 2025
REPORTER: President Putin, will you stop killing civilians?— Aaron Rupar (@atrupar) August 15, 2025
PUTIN: *taps ear* pic.twitter.com/0hFrn7VjiI
Thank you, press
check out the smirk on Putin's face in the latter part of this clip. He's loving this. pic.twitter.com/wobmoid6Bo— Aaron Rupar (@atrupar) August 15, 2025
Haha deze vier F-22's waar Poetin & Co tussendoor moet lopen en waar het fotomoment plaats vindt
Eerdere ontmoetingen tussen de Maarschalken
