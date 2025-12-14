Photo Caption: Special forces are positioned on the roof of the chancellory in Berlin, Germany, Sunday, Dec. 14, 2025. (AP Photo/Maryam Majd)

Het belangrijkste nieuws dit weekend was natuurlijk niet MvdP, AjaFey, het prutswerk van Joran van der Sloot en/of Nederlandse kaas uit België, maar natuurlijk Zelensky die het NAVO-lidmaatschap in een loopgraaf gooit in aanloop naar het topoverleg in Berlijn morgen. (Was dat nou zo moeilijk? Antwoord: ja). En nu krijgen we dus morgen in Berlijn: VREDE. Dat is toch schitterend mensen. Een einde aan het Slavische Slachthuis. Nooit meer stomme drone-filmpjes met dode mensen (die keken we al niet meer), ontploffende energiecentrales en/of ballistische raketten in het zwerk. 135.000 Oekraïners die terug naar Oekraïne kunnen, zonnebloemolie weer betaalbaar, MH17-klootzakken uitgeleverd, Russen die weer voetbalclubs kopen en nooit meer Koblenko en YevgeniDinges aan de talkshowtafels! De wereld is mooi. Bonusvideo: Ware Fin ziet het rooskleurig in & drukt zich diplomatiek uit.