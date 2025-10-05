En de rest van het circus van verbolgenheid

Twee dagen eerder op het PvdAGroenLinks-congres in Ahoy zegt Frans Timmermans in zijn toespraak dat wat hem betreft de Nederlandse marine ondersteuning moet bieden aan de activistenvloot van Greta Thunberg die dan nog opstoomt naar Gaza. Let wel: dit is de man die minister-president wil worden of anderszins van het landsbestuur deel wil uitmaken. Hij is dus bereid Nederlandse militairen risico te laten lopen zodat ze dubieuze activisten kunnen beschermen die vrijwillig naar een oorlogsgebied afvaren. Ondertussen vindt Timmermans’ partij nog steeds dat Israël zichzelf niet meer mag beschermen met het Iron Dome-systeem ( wéér Piri! ).

Een kleine tien minuten. Zolang duurt het inpraten dinsdagavond ruim na elven op Kati Piri (PvdAGL) door BBB-voorvrouw Caroline van der Plas, Don Ceder (CU), Isa Kahraman (NSC) en Thom van Campen (VVD). Piri heeft even daarvoor een motie ingediend over een staakt-het-vuren in Gaza, de uiteindelijke terugtrekking van Israëlische troepen uit alle bezette Palestijnse gebieden en het principe van Palestijns zelfbestuur. Maar ze weigert zwart op wit Hamas uit te sluiten van die toekomstige Palestijnse regering. Na lang aandringen komt de roodgroene furie tot bedaren: in de toekomst is er geen rol weggelegd voor Hamas. Het is een bizar toneelstukje om te zien .

Terwijl sinds deze week vrede in het Midden-Oosten dankzij Donald Trump binnen handbereik ligt. De motie van Piri hierboven (na de met roodgroene tegenzin toegevoegde Hamas-afwijzing dus) werd aangenomen (alleen PVV, SGP en DENK tegen) en Nederland blijkt nu bovendien bereid zieke en gewonde Palestijnse kinderen hier te behandelen.

Maar toch gaan Frans Timmermans en de zijnen vandaag in Amsterdam weer de straat op om hun rode Oxfam Novib-lijn te trekken. De organisatie wil maatregelen van de regering "om de Israëlische genocide en de bezetting van Palestina te stoppen."

Ook SP, DENK, VOLT en de Partij voor de Dieren doen mee aan het protest. Alleen D66 is wat minder uitgesproken. Op het congres in Den Bosch gaat het zaterdag nauwelijks over Gaza (wel wordt de gekozen burgemeester uit het partijprogramma gesloopt, weer een kroonjuweel bij het vuilnis gezet). Een sessie over het Midden-Oosten met Sigrid Kaag vindt achter gesloten deuren plaats, de pers wordt geweigerd. Een nieuwswaardige uitspraak van Kaag over Israël/Gaza zou alleen maar afbreuk kunnen doen aan een congres dat gericht is op binnenlandse zaken, kabinetsdeelname en gewapper met Nederlandse vlaggen.

Maar D66 is de uitzondering. Voor PvdAGroenLinks, SP, DENK, VOLT en de Partij voor de Dieren is Gaza te aantrekkelijk dus trekken ze naar Amsterdam. Donderdag vonden gewelddadige anti-Israëlische protesten plaats bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en het Haagse Centraal Station. Vrijdag kondigden ruim 250 culturele organisaties in Nederland en België een boycot tegen Israël af.

Het door het gehele Midden-Oosten verwelkomde Amerikaanse vredesinitiatief komt gewoonweg te vroeg voor PvdAGroenLinks en het er achteraan hobbelende circus van verbolgenheid.

Tot woensdag 29 oktober is vrede hun grootste vijand.