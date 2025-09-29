Trump en Netanyahu presenteerden maandagavond een DEAL over het einde van de oorlog in Gaza. En dat niet alleen: Trump (leek wat vermoeid) had het zelfs over vrede in heel het Midden-Oosten, VOOR EEUWIG. Eindelijk een plan waar de wereld wat mee kan. Klein probleempje is alleen dat Hamas nog niet akkoord is met Trumps plan. Toch is Trump positief dat ook de terreurorganisatie zwicht voor dit ultieme vredesplan, waarin staat dat Hamas geen onderdeel meer kan zijn van de toekomst van Gaza. Het plan behelst voorts de onmiddellijke vrijlating van alle gijzelaars alsmede de terugtrekking van het Israëlische leger uit Gaza (in fases). Britse dino Tony Blair is een van de hoge piefen die tijdelijk het bestuur van Gaza, genaamd de 'Raad voor de Vrede', moeten overnemen en Palestijnen zullen trainen om een waardig bestuur te vormen dat niet zo polariserend als Hamas te werk gaat. Omliggende landen zullen dan garanderen dat de rol van Hamas in Gaza is uitgespeeld.

De belangrijke ontmoeting van vanavond in het Witte Huis is volgens Trump 'historisch' en 'fantastisch', en vermoedelijk gebruikt hij dergelijke superlatieven voor het eerst terecht. De handtekening van de landen in de regio ontbreekt vooralsnog, maar Bibi en Donnie hebben de paraaf vast gezet - het is een begin van wat inderdaad een duurzame vrede in het Midden-Oosten kan betekenen. Zeker omdat Trump aangaf dit plan te hebben opgesteld met medeweten van een hele bups 'krachtige leiders' uit de regio zoals Erdogan en alle emirs, prinsen en koningen uit het M-O. Netanyahu belde voor de persco zelfs even met Qatar en bood vanuit het Witte Huis excuses aan voor de aanval in Doha. Plooien: gladgestreken.

Het is nu bijna twee jaar na de gruwelijke aanval van Hamas op 7 oktober 2023 en vrede lijkt nu echt dichtbij. Carice, Dinand en Kati hebben dan misschien nog niet gereageerd, maar dat mag de pret niet drukken. We wachten rustig op hun reactie. Net als op de reactie van Hamas, want daar gaat het uiteindelijk om. Straks alleen nog een Oekraïne-deal en Trump is officieel de winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede. Eerlijk is eerlijk: als het allemaal gaat zoals Trump denkt en hoopt noemen we dat met recht: GREATNESS!