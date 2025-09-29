achtergrond

GREATNESS. Netanyahu bezoekt Trump, 'U.S. & Israel are very close to an agreement to end war'

We hebben een G we hebben een R we hebben een E ja uiteindelijk staat er GREATNESS

Vandaag een belangrijke dag met het oog op de WERELDVREDE! Benjamin Netanyahu gaat in Washington op bezoek bij Donald Trump en zoals te doen gebruikelijk rond de ideeën, plannen en voorstellen van Trump is de uitkomst volstrekt onvoorspelbaar. Inzet is natuurlijk vrede: er ligt een plan van 21 punten op tafel om te bespreken. De punten variëren van het vrijlaten van alle gijzelaars en tegenprestaties ('Once all the hostages have been released Israel will release 250 life sentence prisoners plus 1,700 Gazans who were detained after October 7') tot de ontwapening en totale ontbinding van Hamas. Gaza-Rivièra wordt een plek zonder Hamas: "Safe passage to other countries would be facilitated for Hamas members who choose to leave." Enfin, Netanyahu zal een tweestatenoplossing niet accepteren en Hamas (ook niet de meest betrouwbare onderhandelingspartner) heft het plan nog niet eens onder ogen gekregen. Desalniettemin meldt Axios dat er in de inleidende beschietingen progressie is geboekt en dat: "The U.S. & Israel are very close to an agreement on Trump’s plan to end the war in Gaza." GREATNESS mensen. GREATNESS. We trappen af om 17.00 uur Nederlandse tijd. Gauw oplossen die oorlog, want dan kan China beginnen.

Hmmmm

Tags: netanyahu, trump, oorlog
@Mosterd | 29-09-25 | 11:26 | 149 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

