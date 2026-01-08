Dit is 'm dan. De Xpeng P7+. Klinkt als een smartphone, maar het is een auto. Wordt morgen gelanceerd in Nederland en de rest van de globe, en hoe kan dat nu beter alsdan met tulpen, molentjes en het woord HOI (Nederlands voor ni hao - red). Rode molentjes natuurlijk, want het blijft wel een Chinese auto. Of u zo'n staatssteun Xpeng P7+ gaat aanschaffen - en daarmee tot slaaf gemaakte Oeigoeren sponsort in plaats van onze fantastische Europeesche auto-industrie - moet u natuurlijk lekker zelf weten. Zeiden wij fantastisch? Nou, zo fantastisch is het niet meer bij onze Renoos, Peusjooos, Citroens en Volkswagens. Lees dit INTENS VERDRIETIGE VERHAAL van een Volkswagen Meisje uit Duitsland, dat al 20 jaar VW Polo rijdt, het allernieuwste model Polo GTI bij de dealer haalde, en na 1 rit haar VW zwaar teleurgesteld in de hoek van de Zimmer smeet. JANKEN. (Slecht in Duitsch? Klik 'post vertalen' onderaan.)

Ein langer Text, der exemplarisch den Untergang der deutschen Autoindustrie zeigt: