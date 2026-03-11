[LIVEBLOG IRAN HIER]

Dit is dus precies hoe God het bedoeld heeft met christelijke partijen: die moeten verkeersboetes verlagen. Wat stimuleert een menswaardig bestaan meer dan een te snel afgelegd autoritje? Bestaat er een grotere daad van naastenliefde dan door rood rijden zodat een andere bestuurder als eerste bij het stoplicht kan vertrekken? Nou vandaar dat CU-Kamerlid Don Ceder het ware evangelie verspreidt: "De kosten stijgen steeds en het heeft weinig meer te maken met gedrag aanpassen, maar vooral met de begroting te dichten. Wij vinden dat dat eerlijker kan, door boetes vast te leggen in verhouding met wat je wil bereiken. De overheid heeft een eigen betaalregime ontwikkeld waarbij ze de boete met 50 procent mogen verhogen, en als je die niet kunt betalen, met 100 procent. Wij vinden dat dat ook veel lager moet."