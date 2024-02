Als de hele janboel dan tóch in elkaar stort omdat Pietertje de kracht niet meer heeft om van de bank af te komen laten we NSC dan in ieder geval nog herinneren om deze motie: een aanvalsplan overlast fatbikes. U weet wel, het tot zielig hoopje frame verwrongen excuus van een fiets voor idioten, criminelen, mensen die Jeffrey heten, mensen die Mitch heten, schooiers, asocialen, personen die te stom zijn om op dunne bandjes te fietsen en figuren die driepvriesfrikandellen op de barbecue gooien. De fatbike is een product van de duivel, gemaakt door en voor onopgevoeden, voor klootzakken, mensen die steevast de wet overtreden, lui die voortdurend overlast veroorzaken, een hinder zijn voor het hele hofje, mensen die het niet zo nauw nemen met de wet en geteisem dat iedere avond de Veronica Superguide leest op zoek naar weer zo'n frisse column van Christiaan Ruesink. Bemoeienis van de overheid altijd NEE, behalve als het gaat om fatbikes, want fatbikes zijn bedacht voor klootzakken en klootzakken mogen branden in de hel. Hup Van Dijk (NSC), hup Spinvis (CU)!