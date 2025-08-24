Dit is dan wel weer erg leuk aan Nicolien van Vroonhoven. Elke keer als NSC iets volkomen onbegrijpelijks doet, loopt zij naar een camera toe voor een compleet mislukte poging dat uit te leggen. Gisteren ook weer, bij Nieuwsuur. Van Vroonhoven vertelde eerst dat het besluit van de complete NSC-ministersploeg om weg te lopen heel zorgvuldig was genomen, om even later te zeggen dat zij er eigenlijk niks mee te maken had en de ontwikkeling alleen op een "gepaste afstand" had gevolgd.

En Nicolien van Vroonhoven is nu vooral boos op VVD en BBB die Veldkamp geen ruimte hebben gegund. Oftewel: NSC staat erachter dat de complete ministersploeg opstapt omdat Veldkamp in de achterkamertjes geen steun kreeg voor maatregelen tegen Israël, waar een Kamermeerderheid tegen is. In de eigen communicatie benadrukt NSC dat de complete ploeg als een ring om Caspar Veldkamp heen ging staan. Solidariteit binnen de eigen kring gaat dus voor solidariteit met de rest van het land, die graag een soort semi-functionerend demissionair kabinet zou hebben.

En dan eindigde Van Vroonohven ook nog met een beetje vrijblijvend gefilosofeer over dat NSC eigenlijk niet hard genoeg was, en een speelbal werd van 'politieke spelletjes'. Ja kom nou. Het allergrootste politieke spelletjes van de afgelopen anderhalf jaar is namelijk dat NSC heeft gedaan alsof het 'vanwege het landsbelang' stapte waar het van meet af aan tegen is geweest. En nu het puntje bij paaltje loopt de partij als een dief in de nacht weg en blijkt dat landsbelang eigenlijk zo belangrijk niet.

Hele gotspe HIERRR terugkijken, maar samenhangender dan bovenstaand gehannes wordt de bijdrage van Van Vroonhoven nergens.