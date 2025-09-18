het idee is simpel. tot de verkiezingen scout de redactie nepnieuws: in opiniestukken, talkshows of debatten. samen met 1000 vrijwilligers openen we vervolgens de aanval op het nepnieuws, door het verspreiden van corrigerende posts. zo beïnvloeden we mediamakers en algoritmes.

He kijk nou wat staat er weer op internet, het is het plan van Tim Hofman en Rocher Koendjbiharie (schitterende gozer verder, schreef een opiniestuk over dat hij de film Barbie heel erg leuk vond, maar ook heel erg wit, en was toen boos dat Het Parool dat opiniestuk op twitter had geplaatst) om in 'De Controlekamer' al het nepnieuws dat er rond de verkiezingen verschijnt AAN TE VALLEN. Dat wordt helemaal niks. Want met hun eerste post maken Rocher en Tim al duidelijk uit welke hoek de wind waait, namelijk die van een ouderwets partijdige aanval op een matig onderbouwde mening van een politieke tegenstander. Dat is prima, dat is hartstikke leuk, ze maken zelfs een paar goede punten, wij hebben trouwens ook een hekel aan mensen met een andere mening, dus ga vooral door zo.

Maar de suggestie dat hier vanuit een 'controlekamer' tegen 'nepnieuws' de 'algoritmes voor de waarheid' gaan werken is natuurlijk absurd. Want nergens in die post wordt Mona Keijzer op nepnieuws betrapt. De 'conclusie' van de 'controlekamer' is dat Mona Keijzer het rapport van de VN-commissie 'onterecht' in twijfel trekt, omdat ze een argument gebruikt dat BOOS niet aanstaat. Noem ons scherpslijpers, maar dit is geen desinformatie bestrijden, dit is meningen die je niet aanstaan buiten de orde willen plaatsen. Sneu en overbodig. Beter lezen we binnenkort een opiniestuk van Rocher over dat er te weinig blauwe mensen in de nieuwe Smurfenfilm zitten. Veel leuker dan deze Echokamer.