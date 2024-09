Eerst even negen disclaimers vooraf en daarna lekker kijken.

D1: wij zijn hier bij GeenStijl best wel fan van veel wat Michiel Lieuwma maakt, maar heus niet van alles wat Michiel Lieuwma maakt. Dat u niet gaat denken dat wij al die video's van hem zonder kritische reflectie gewoon maar doorplempen. Zo was dit bijvoorbeeld een stomvervelende en slecht geïnformeerde take, en deze video duurde ook 88 minuten te lang. D2: Michiel Lieuwma kent u misschien nog van de Snijtafel, maar tegenwoordig dus van allemaal vaag geouwehoer waar soms wel en soms niet Gods zegen op rust, maar deze video is juist weer ouderwets Snijtafelesk. Dus met vrij weinig vaag geouwehoer. D3: In de video wordt niet alles van #BOOS met de grond gelijk gemaakt, maar worden wel keiharde spijkers met nog hardere koppen geslagen over hoe #BOOS ooit begon en wat #BOOS en Tim Hofman nu geworden zijn. D4: Sommige mensen vinden Tim Hofman erger dan darmkanker. Dat is echt niet zo. D5: Geen idee wie dat kereltje naast Lieuwma is maar we hebben 'm in ieder geval nog nooit in één ruimte met Spartacus gezien. D6: Het bordspelletje Adventures in Neverland kunt u hier bestellen, het is alleen nog steeds niet af. D7: De aflevering van #BOOS uit juni, die wij helemaal gemist hadden, zetten we na de breek. D8: De excuses van Hofman in de aflevering van een week later, die wij dus ook gemist hadden, zetten we daaronder D9: (enigszins ongerelateerd maar toch ook niet helemaal) U moet niks, maar u moet ook dit stuk even lezen.

Dat gezegd hebbende: u moet dit echt maar even gaan kijken, prima videootje wel.