Starten is leuk, maar doorstarten is nog veel leuker. Toen geluk nog heel gewoon was kende u Michiel Lieuwma natuurlijk van de Snijtafel, maar toen ging het mes erin. Nu is het mes eruit en herleven oude tijden aan een nieuwe tafel. Het eerste voorval op De Sneutafel: Drie Thierry's geleden toen-ie nog niet voor de Houthi's was versus non-binaire Bram en wel-binaire Rob Jetten. Opdat er maar veel ontledingen mogen volgen.