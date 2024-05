We're so back

Jullie denken misschien dat het allemaal slecht gaat en alleen maar slechter zal gaan. Maar dat is dus niet zo. Het gaat juist steeds beter en over een tijdje zelfs enorm goed. Bron? Uw Recon Marines aan de voorste linies van het energetische schimmenspel dat een cultuur de gevoelde richting van de tijd in duwt.

De implosie van de heersende orthodoxie op links, de raciale doctrine van het intersectionalisme, is aanstaande. En het draagvlak voor vormingskampen als faculteiten sociale wetenschap van de UvA, het Stedelijk Museum, het Theaterfestival en gesubsidieerde Bestuurslid BIJ1-docenten als Martijn Dekker komt heel binnenkort gewoon definitief ten einde.

Verder gaat het natuurlijk nog even meta over Rafah en het Duitse fenomeen van "Ausländer Raus, Deutschland den Deutschen" op Gigi D'agestani. En met laatstgenoemde over hoe de Duitse volksaard zo wezenlijk verschilt van alle andere Europeanen, hoe de relatie tussen die volksaard en het nazisme altijd dwangmatig en neurotisch verdrukt is, en hoe alleen Rammstein een artistieke poging doet die relatie uit de verdrukking te halen. En op die noot eindigen we dan ook!

Kortom, kroegpraat alsof de meisjes kijken.