Intersectionalisme is dus als je de wereld als piramide ziet met de blanke heteroseksuele man aan top als onderdrukker, en alles daar 'onder' elke denkbare gelegenheidscoalitie mag vormen tegen genoemde onderdrukker, hoe onverenigbaar die stromingen ook zijn. Zie daar bovenal: het verbond tussen feminisme en islam. Waar fascisme het ultieme toxic masculinity is, is tegenpool intersectionalisme het ultieme toxic femininity, en dat zie je dus bijvoorbeeld nogal terug in een voorwoord door Gloria Wekker en Simon(e) van Saarloos bij Virginia Woolfs klassieker 'Een kamer voor jezelf' (1929). Zeggen wij niet, zegt een vrouw, en wel de onvolprezen Andrea Speijer. Dus wij zijn even silent and learning.