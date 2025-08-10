Waarlijk, een onstuitbare kracht (Khamzat) tegen een onverzettelijk object (Dricus) - beide ongeslagen. Waar het op neer lijkt te komen: de beste worstelaar in de UFC (Khamzat) met bijna bovenmenselijk snelle 'level change shoots' op iemands benen, tegen de vreemdste vechter in de UFC, wiens stijl nog altijd niet echt te categoriseren valt. Maar het leuke is dat waar iedereen Khamzats worstel-meesterschap juist probeert te vermijden, Dricus' team dit juist zegt te verwelkomen en het gevecht juist naar de grond wil brengen. En omdat Dricus gewoon zo'n geweldenaar met z'n vuisten is, zou je bijna vergeten dat hij ook op de grond echt extreem technisch is; in 2021 versloeg hij nog het voltallige Gracie Barra Team achter elkaar op een grappling toernooi, allemaal per submission. Aanstaande zondag gebeurt het. Meer beeld na de breek.