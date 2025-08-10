achtergrond

Voorpret: Tsjetsjeense weerwolf Khamzat Chimaev vs Zuid-Afrikaanse witte neushoorn Dricus du Plessis

Winnaar mogelijk tegen ONZE Reinier de Ridder!

Waarlijk, een onstuitbare kracht (Khamzat) tegen een onverzettelijk object (Dricus) - beide ongeslagen. Waar het op neer lijkt te komen: de beste worstelaar in de UFC (Khamzat) met bijna bovenmenselijk snelle 'level change shoots' op iemands benen, tegen de vreemdste vechter in de UFC, wiens stijl nog altijd niet echt te categoriseren valt. Maar het leuke is dat waar iedereen Khamzats worstel-meesterschap juist probeert te vermijden, Dricus' team dit juist zegt te verwelkomen en het gevecht juist naar de grond wil brengen. En omdat Dricus gewoon zo'n geweldenaar met z'n vuisten is, zou je bijna vergeten dat hij ook op de grond echt extreem technisch is; in 2021 versloeg hij nog het voltallige Gracie Barra Team achter elkaar op een grappling toernooi, allemaal per submission. Aanstaande zondag gebeurt het. Meer beeld na de breek.

Khamzat highlights

Dricus highlights

Alle volledige recente gevechten van beide heren

Tags: ufc, dricus, khamzat
@Spartacus | 10-08-25 | 16:30

