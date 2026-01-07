17 januari. Bonnie Blue nodigt spelonkologen uit voor nieuwe wereldrecordpoging romantiek
Attentie klas, sla de agenda open op Week 3
Of u nou Frits, Piet, Karel, Tijmen, Anton of Pim heet. En misschien zit u al drie dagen vast op een vliegveld, en misschien komt Schiphol u helemaal de strot uit, maar het is TIJD. Boek een vlucht voor volgende week, naar een letterlijk & figuurlijk donker hol. De plicht roept. Cum laude uitblinkster in de antropologie Bonnie Blue nodigt alle amateurspelonkologen weer uit voor een wereldrecord romantisch doen. Dit keer metinclusief voorgrot, achtergrot en hoofdgrot. Vorige keer nam Bonnie in totaal 1.057 avonturiers tot zich, dit keer worden het er kennelijk nóg meer. Wij kunnen dit helemaal niet aan, we willen dit ook niet meer, maar Spartacus loopt zich alweer vingerknakkend warm om het beeldmateriaal voor u te verzamelen. Dit is wat rivaliteit in topsport doet. Tot dan.
3 uur lang de uitvaart van die andere BB
Brigitte Bardot's funeral in Saint-Tropez https://t.co/LCyasVC10q— Reuters (@Reuters) January 7, 2026
