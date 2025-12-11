Mocht u denken 'Goh! Hoe zou het nu eigenlijk met Bonnie Blue zijn??', dan is het antwoord NIET BEST. De actrice, bekend van 1000 mannen wiepen in een half etmaal en dat filmen, dacht even naar het populaire zelfontdekkingsoord Bali af te reizen om zichzelf te laten ontdekken door de mannelijke toeristen aldaar (en het geheel uiteraard te filmen). Klein probleem: In moslimland Indonesië is het maken van pornografie ten strengste verboden. Toen de lokale politie er hoogte van kreeg dat Bonnie in haar 'Bang Bus' tenminste 17 jongeheren had ontvangen, werd de Britse meid binnen no-time in de Balinese cel onder gekwakt. Inmiddels hebben de autoriteiten besloten Bonnie te deporteren en haar een inreisverbod van tenminste 10 jaar op te leggen. Daarmee ontloopt ze een celstraf van maximaal 15 jaar. Gelukkig maar. Het scheelt ook weer werk voor aanstaand premier van Engeland NIGEL FARAGE, die hoeft nu niet meer te onderhandelen over de vrijlating van deze National Treasure. Temidden van alle chaos sprak Bonnie Blue alvast haar steun uit voor Farage's Reform UK, uiteraard een gamechanger. Zomaar iedereen die zich bij je poorten aandient binnenlaten, dat is ook niks voor Bonnie.