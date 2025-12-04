We hebben het even aan uw echtgenoot gevraagd en pardoes weten we wél wie Bonnie Blue is. Een doodgewone actrice in ons lievelingsgenre: cultureel-antropologische horror. En dan al die situaties waar ze in verzeild raakt! Dan wordt ze weer omsingeld door 7 gevangenisbewaarders, dan staat ze pardoes in de kleedkamer van een voetbalteam, dan komen er zomaar 1.057 buurmannen op de koffie en dan zorgt ze er hoogstpersoonlijk voor dat alle brandweermannen in de kazerne zijn uitgerukt. Seks, emoporno, leed en ramptoerisme, daar deed u aan, in de Google Search Trends van 2025: Bianca Censori, Jeffrey Erens, Andy Byron, K3, Marco Borsato, Charlie Kirk, Suzan & Freek en omdat we allemaal compleet achterlijk zijn: STEMWIJZER en 'wat wil D66'? Dit jaar kennelijk weer niet in de lijst: 'waarom zou ik in godsnaam naar de Rode Lijn gaan als ik er de ballen verstand van heb maar ik heb zin om gratuit verontwaardigd te zijn met een natuurwijntje in de hand en Vlinder en Bloem mijn vriendinnen uit Amsterdam-Noord gaan ook en Hamas is erg maar Israël is eigenlijk veel erger want dat heb ik gelezen in de Volkskrant', NS-trein mooi opgeruimd & schoon, Dolf Jansen schuddebuiken, Klushub Amsterdam, Timmermans sympathieke kerel, 'waar haalt jip van den toorn toch altijd de inspiratie vandaan', Gijs Groenteman monogamie?, Marco Borsato meerderjarig, 'Sander -Wierd', Douwe Bob condooms en 'wat zal ik eens doen met al het geld dat ik overhoud na het halen van goedkope boodschappen'. Tot volgend jaar.