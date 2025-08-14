De zon en de maan staan tegelijkertijd te stralen aan de hemel. U als gevorderd internetter weet inmiddels wel wie de Ibiza Final Boss is: deze ster die op Ibiza lekker stond te stralen en daarop door het wereldwijdeweb werd gebombardeerd tot winnaar. Ook bekend van het internet, maar dan iemand die juist heel veel dingen kán met haar ster: actrice Bonnie Blue. Een vrouw die in haar rollen een stuk eerder door de knieën gaat dan de zelfverzekerde Olympisch kampioene in het echte leven. Wat zich ontvouwt is een paringsdans rechtstreeks uit een Attenborough-film, waarbij het mannetje zich compleet onderdanig opstelt aan het dominante vrouwtje. En daarmee zijn we nog maar één shift-command-N verwijderd van een nieuwe film.