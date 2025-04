Voor u zich weer laat DOODGOOIEN met berichtgeving over de Netflix-film iHostage, een verfilming van de gijzeling in de Apple Store in 2022, berichtgeving over hoeveel tientallen miljoenen mensen over de hele wereld wel niet naar dit Hollandsche product kijken, melden wij alvast: het is geen goede film. Deze doorgewinterde Netflixer op Reddit noemt het zelfs 'the worst movie by Netflix', en ook vrijwel alle andere serieuze kritieken waren niet scheutig met complimenten. Wat iHostage hooguit is, is een leuk in beeld gebrachte maar totaal platte chronologische aaneenrijging van de gebeurtenissen op de avond van de gijzeling. Een gijzeling die ondanks een enorme politiemacht en een professioneel onderhandelingsteam zeer plotseling eindigt wanneer de gijzelaar weet te ontsnappen en een DSI-agent (in de film gespeeld door Belg Mega Toby ??) de gijzelnemer voor z'n flikker rijdt. iHostage is dan ook anderhalf uur lang spanning opbouwen naar een ontknoping die niet komt. De hele tijd schakelen tussen telefonerende agenten en een telefonerende gijzelnemer met 'explosieven' om het lijf waarvan de kijker al snel weet dat het waarschijnlijk nepperts zijn. Het enige wat de film aan het verhaal probeert toe te voegen is een quasi-feministische verhaallijn rond de hoofdonderhandelaar. In de film is dat namelijk ineens een vrouw, terwijl het dus eigenlijk een man was. Die poging tot artistieke vrijheid wordt op driekwart van de film vakkundig de nek omgedraaid als de gijzelnemer er klaar mee is en om een mannelijke onderhandelaar vraagt, waar de politie ook nog keurig gehoor aan geeft. Verder bevat iHostage geen enkele verdieping in de karakters en beweegredenen van de dader of andere hoofdpersonen, hoewel dat dus wel bij ieder personage slapjes wordt geprobeerd. Per slot van rekening wordt de kijker ook nog onnodig vaak geconfronteerd met ERIC CORTON, die waarschijnlijk zelf had gehoopt dat er wat meer focus lag op racismeslachtoffer Abdel Rahman Akkad. iHostage. Een Nederlandse klotefilm die de wereld gijzelt.