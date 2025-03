Zijn natuurlijk een beetje treurige feestjes, die Oscars, een soort Boekenbal met een prijsuitreiking erbij, en elk jaar wel één designated Freek de Jonge die een Politiek Statement maakt over de eindtijden, die zich elk jaar toevallig net dat jaar aandienen. Maar hé, voor een klein beetje chauvinisme draaien we onze hand niet om, dus hartstikke leuk dat het Nederlandse Ik ben geen robot (over een vrouw die middels een Captcha ontdekt dat ze wel degelijk een robot is, integraal na de breek) vannacht Beste korte film heeft gewonnen (en daarmee in de voetsporen treedt van dit vrolijke rariteitenkabinet uit 1958). Afijn, producer Trent, tevens geliefde van regisseur Victoria Warmerdam hierboven: "We gaan het vieren als nuchtere Hollanders. Dus niet al te hard." Nederland beebie, echt heerlijk. Henry van Loon, mogelijk wel een robot: "Dit is iets dat je nooit meemaakt (...) Ik ben een beetje in shock."

Verder vooral in de prijzen: Anora (Beste film, Beste regisseur, Beste montage, Beste originele scenario, Beste actrice).