Nou, dat heeft lang geduurd. Wat had die Thijs Römer het zwaar. Helemaal gecanceld, nadat hij werd veroordeeld voor ontucht met een minderjarige fan. Die zal wel nooit meer aan de bak komen nadat hij uit de bak komt, dacht men. Nou, gelukkig is daar de Nederlandse overheid die te hulp schiet. Het Nederlands Filmfonds om precies te zijn. Die heeft namelijk 617.174 euro aan Thijs R. overgemaakt voor het maken van een nieuwe film.

Voor de nieuwe film, Wraak geheten, schreef Thijs het scenario. Totaal geen onheilspellende titel voor de slachtoffers van deze hulpverlener, maar dat laten we maar even buiten beschouwing. Ook opvallend: "Naast zijn gevangenisstraf moest Thijs zich van de rechter laten behandelen bij een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Ook kreeg hij een taakstraf van 240 uur. Het is niet bekend of de behandeling en de taakstraf al hebben plaatsgevonden."

UPDATE - "De makers van de aankomende bioscoopfilm Wraak hebben de banden met Thijs Römer enige tijd geleden verbroken. Dat hebben producent Jabadoo en distributeur Dutch FilmWorks laten weten. (...) Römer werkte in eerste instantie wel mee aan het project, maar de samenwerking is vanwege de ontwikkelingen rond de acteur en filmmaker stopgezet."