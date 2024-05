Het gaat niet goed met onze minst favoriete hulpverlener. "Thijs Römer (45) kan de schadevergoeding die hij aan zijn slachtoffers verschuldigd is voor online misbruik momenteel niet betalen. (...) De rechtbank Assen veroordeelde de bekende acteur tot een gevangenisstraf van drie maanden, een verplichte behandeling en het betalen van een schadevergoeding van in totaal ruim 13.600 euro aan zijn drie slachtoffers."

Wie had dat gedacht? Van BN'er uit klassement A naar te arm voor 13K. Volgens Benedicte Ficq is het allemaal hartstikke erg voor Thijs. Dat er roddels rondzingen over de financiële moeilijkheden van Römer is volgens haar een teken van "valsigheid". Want ja, het is natuurlijk ondenkbaar dat dit verhaal de wereld in is gebracht door Römer & co zelf, om aan te tonen hoe zwaar hij het heeft nu hij niet meer wordt gecast in schijtfilms en schijtseries.