Ja ja ja een verbetering van de rekenmethode is altijd goed, ook als daardoor bepaalde cijfers er opeens anders uitzien, terwijl het uiteindelijk toch cijfers blijven die nooit helemaal recht doen aan de werkelijkheid en bovendien daklozen nog steeds niet worden meegeteld in de statistieken, dus wat zegt dit cijfer nou helemaal, nou ja, meer dan niks in ieder geval, en ook zonder nieuwe rekenmethode daalt de armoede, wat gewoon goed nieuws is, einde disclaimer. Want er is dus MINDER ARMOEDE in Nederland door een NIEUWE REKENMETHODE. Dat is nog eens winst. Wij gebruiken trouwens al jaren een nieuwe rekenmethode als we op de weegschaal staan en/of de geodriehoek pakken voor het opmeten van bepaalde zaken. Ook hebben wij een nieuwe rekenmethode ontwikkeld voor als we bier moeten afrekenen in het café: "Kastelein, uw nota bevat incongruenties, ik heb volgens de nieuwe rekenmethode slechts zeuven pilsbiertjes bekomen", zeggen wij dan. Daarnaast is volgens een nieuwe rekenmethode de PVV de grootste partij van Nederland, waardoor Geert Wilders alsnog premier mag worden. Volgens een nieuwe rekenmethode zit Doutzen Kroes opeens in onze divisie, volgens een nieuwe rekenmethode is de dragende motivering van Marjolein Faber al lang af en volgens een nieuwe rekenmethode is de Tweede Wereldoorlog geëindigd in een gelijkspel. Ook wordt er nog gewerkt aan een nieuwe rekenmethode om het eigen risico in de zorg te halveren, krijgen we dankzij een nieuwe rekenmethode binnenkort minder asielzoekers in de opvang en blijkt uit een nieuwe rekenmethode dat de veestapel juist moet worden uitgebreid. We gaan alle ambtenaren op alle ministeries ontslaan en vervangen door mensen, die nieuwe rekenmethodes ontwikkelen. Dit land kan zoveel beter. Je hoeft het alleen maar uit te rekenen. Met een nieuwe rekenmethode.