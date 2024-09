En de derde vraag is, en ik mag het eigenlijk niet zeggen, want er wordt aangifte tegen je gedaan (huh, red.), en misschien zijn er zelfs PVV-fractievoorzitters die zich in de hoek gezet voelen, maar de eenheid van kabinetsbeleid is een groot goed en PVV-staatssecretaris Chris Jansen heeft iets gezegd wat niet mag, hij heeft iets gezegd wat staatsrechtelijk niet klopt, dus ik vraag aan jullie, willen jullie in dit kabinet, en in Nederland, meer of minder staatssecretarissen die zeggen dat ze persoonlijk nog steeds achter de 'minder minder' uitspraak van Geert Wilders staan?

Nou, dan gaat Dick Schoof dat regelen. Zegt ie.

