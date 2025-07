Als premier lijkt Dick Schoof zo'n oersaaie donder dat je bijna zou vergeten dat hij in een vorig leven als Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid een heel andere DONDER was. Eentje die het niet zo had op de regeltjes, rapporten, onafhankelijke onderzoeken, waarschuwingen over het volgen van burgers met nepaccounts etc etc. Dat gedonder lijkt zich ook te tonen in de zaak tegen Abderrahim el Manouzi, een NCTV'er die ervan verdacht wordt allerlei staatsgeheimen door te hebben gespeeld naar de geheime dienst van Marokko. Dat deed hij simpelweg door de geheime documenten UIT TE PRINTEN onder de naam van een collega en met die A4'tjes onder de arm naar Marokko te vliegen. Dat kon Malle Appie allemaal doen vanwege een 'status aparte' (als een soort Manouzi van alles, wellicht) die hij van Dick Schoof had gekregen, beweert de advocaat van El Manouzi. Niet gek daarom dat de verdediging Schoofie graag als getuige wilde; een wens waar de rechtbank nu in meegaat. Ook Pieter-Jaap Aalbersberg, de huidige NCTV-baas, en een aantal andere leidinggevenden van El Manouzi worden opgeroepen. De hele zaak meurt van alle kanten een uur in de wind. "De top van justitie, de top van de Nederlandse politiek, zij weten... Zij weten...", sprak advocaat Bart Nooitgedagt bij een eerdere zitting. Allemaal donders SAILLANT als u het ons vraagt.