Geruststellend nieuws in de T. naar aanleiding van de complete clusterfuck over spion Abderrahim el M. (staat voor: Manouzi) die ervan wordt verdacht dat hij jarenlang bij de NCTV voor Marokko heeft gespioneerd. Het is namelijk niet zo dat El Manouzi nou per se zo briljant hoefde te zijn, het is namelijk gewoon een teringzooi bij de NCTV (opzoeken wie daar van 1 maart 2013 tot 16 november 2018 de leiding had, red.). "In het rapport ’Beveiligingsproces van staatsgeheimen en vertrouwelijke informatie bij NCTV en politie’ staat dat politie en NCTV niet weerbaar zijn tegen ’insider threats’, oftewel aanvallen of lekken van binnenuit. El M. wordt in het rapport omschreven als een zeer professionele spion die een enorme vertrouwenspositie had binnen NCTV en politie en zo toegang had tot alle vertrouwelijke informatie en staatsgeheimen." En dat is nog niet alles. "In het rapport staat ook dat er zeker tweehonderd usb-sticks met vertrouwelijke informatie bij de NCTV spoorloos zijn. Verbijsterend is ook dat in het ADR-rapport staat dat het informatieveiligheidsbeleid in 2019 bij de NCTV voor het laatst is bijgesteld. Het is dus sterk verouderd. Inmiddels zijn wel maatregelen getroffen." Ooooh, maatregelen! Nou dan komt het allemaal weer goed toch!