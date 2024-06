Je verwacht het niet

ATTENTIE! Het is weer opblazen oppassen geblazen, want de terreurdreiging is volgens de NCTV toegenomen. Het dreigingsniveau blijft weliswaar staan op het een-na-hoogste "reeël", maar gezelliger is het niet geworden. Dat heeft volgens het veiligheidsrapport onder andere te maken met de oorlog in Gaza, dat conflict is namelijk "een veelvuldig terugkerend onderwerp in de propaganda van mondiaal-jihadistische organisaties". Van de terroristische schijf van vier (Jihadisme, rechts-extremisme, anti-institutioneel extremisme, links-extremisme) blijft het moslimterrorisme de voornaamste bron van dreiging. In het rapport wordt ook een nieuw fenomeen genoemd: vrijgekomen veroordeelde jihadi's. Die groep wordt de komende jaren alleen maar groter.

Er is stront aan de knikker met onze voor jihadterrorisme veroordeelde lieverds. "Veiligheidsdiensten, maar bijvoorbeeld ook gemeenten, beschikken doorgaans niet over voldoende mogelijkheden om goed zicht te houden op deze steeds groter wordende groep ex-gedetineerden. Ook in Nederland zullen de komende jaren wederom terrorismeveroordeelden op vrije voeten komen." Het goede nieuws: de rechter kan bij veroordeelde jihadi's met een dubbel paspoort het Nederlanderschap afnemen. Het slechte nieuws: ze moeten dan zelf oppleuren, maar dat gebeurt niet. Heel gek. "Bij de meeste jihadistische ex-gedetineerden bij wie het Nederlanderschap is ingetrokken, is vertrek tot op heden nog niet gerealiseerd. Zij verblijven onrechtmatig in Nederland. Wanneer zij niet beschikken over een vaste woon- of verblijfplaats bemoeilijkt dit het zicht van de veiligheidsdiensten."

De zwaarste jongens