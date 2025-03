Nogal bizar nieuws: een veroordeelde terrorist met dubbele nationaliteit (Nederlandse en Marokkaanse) krijgt van de rechter zijn Nederlandse papieren terug, omdat het paspoort van terroristen afpakken 'discriminatie' zou zijn. Youness C. raakte zijn paspoort in 2019 nog kwijt omdat hij werd veroordeeld voor zijn rol bij terroristische clubjes Ahrar al-Sham en Jund al-Aqsa. Wel, we stuurden Tom Staal maar weer eens naar Den Haag om te vragen wat de heren & dames politici er nou van vinden dat de rechter beslist dat (zelfs) staatsgevaarlijke dubbelenationaliteitiërs hun Nederlandse papieren (toch) niet in hoeven te leveren. Spoiler alert maar geen verrassing: Stephan van Baarle vindt het afpakken van de paspoorten van islamitische jihadisten inderdaad discriminatie, Geert Wilders vindt het een 'krankzinnige uitspraak' alsook 'waanzin'. Zei daar iemand: HOGER BEROEP?