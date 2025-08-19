Angstige transpersonen die zich bedreigd voelen door het handelen van de regering-Trump en naar Nederland vluchten. We lezen er al een tijdje schrijnende verhalen over in diverse media en bij belangengroepen die het voor de transvluchtelingen opnemen, maar in de praktijk worden de asielaanvragen (tot nu toe) steevast afgewezen. Morgen probeert een 28-jarige transvrouw de afwijzing aan te vechten bij de rechter en als we het AD-stuk moeten geloven heeft ze dikke kans. De VS, ooit het land van de vrije mensen, zijn namelijk hartstikke gevaarlijk voor transpersonen. We nemen de beweringen even door. 'In de Verenigde Staten erkent de overheid nog slechts twee geslachten, zijn regenboogvlaggen verboden in overheidsgebouwen en is de financiering van transgenderzorg voor jongeren geschrapt.' Hiermee wordt natuurlijk gedoeld op de ingeloste verkiezingsbelofte om de door de overheid erkende sekses terug te brengen naar respectievelijk 'man' en 'vrouw'. Je zou kunnen beweren dat een uiterst kleine groep intersekse personen hiermee wordt gediscrimineerd, maar afgezien daarvan is de maatregel in lijn met wetenschappelijke consensus over sekse. Kunnen er meerdere 'gender-identiteiten' bestaan? Wellicht, maar dat is dus iets anders dan sekse en een stuk minder relevante informatie voor de overheid. Over 'transzorg' voor minderjarigen en de aanpak daarvan bestaat de laatste jaren onenigheid onder artsen, met ook in Nederland toenemende kritiek op het toedienen van puberteitsremmers volgens het zogeheten Dutch Protocol. Hoewel rigoureus, is het schrappen van (door de overheid betaalde) onderzoeken naar en uitvoering van 'gender affirming care' afdoen als pure discriminatie te makkelijk. We lezen verder: 'Daarnaast zijn de termen ‘genderidentiteit’, ‘non-binair’ en ‘transseksueel’ officieel in de ban gedaan.' Hiermee wordt gedoeld op en hele lijst met woorden die na het aantreden van Trump de ronde deed binnen overheidsinstanties, woorden die voortaan niet meer gebruikt zouden worden in de communicatie. Ook 'Gulf of Mexico', 'pregnant person' en 'Latinx' zijn volgens die lijst VERBODEN. 'De FBI liet onlangs nog zien dat ook het aantal haatmisdrijven in de VS toeneemt.' Hier ook, vraag maar aan Rutger Groot-Wassink. Toegegeven: er is natuurlijk wel iets aan de hand daar. Met de terugkeer van Trump keerde ook een vleugje ouderwets domchristelijk conservatisme terug in het centrum van de macht, met als grootste troef het van de ene op de andere dag oneervol ontslaan van alle transgender militairen. Dat is dan ook meteen de meest concreet discriminatoire van de 8 door Trump getekende 'anti-trans-decreten' en 83 tot nu toe geopperde landelijke 'anti-trans-wetten'. De rest van de (voorgestelde) maatregelen gaan vrijwel allemaal over transzorg voor kinderen, transvrouwen in vrouwensport of transvrouwen in vrouwentoiletten. Wat nog het meest lijkt te schuren bij veel Amerikaanse lhbtiq'ers is dat het op een aantal thema's weer salonfähig is om het met ze oneens te zijn, bijvoorbeeld als het gaat om dogmatische kreten als 'trans women are women' of 'gender is a social construct'. De maatschappelijke spanningen die al rond het thema leefden zijn nog verder uitvergroot. Onprettig misschien, maar genoeg om asiel te krijgen als vluchteling? We betwijfelen het.