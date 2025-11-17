De rechtsstaat keert zich vandaag bikkelhard tegen transmensen en hun recht op vluchtelingschap, dat kennelijk niet voor iedereen is weggelegd. De 28-jarige transvrouw Veronica uit de VS, die een rechtszaak was gestart omdat haar asielverzoek door transbeul Van Weel was afgewezen, is volgens de Nederlandse rechter géén vluchteling. Daarmee is haar asielverzoek terecht afgewezen en wordt de transmensen in de VS de facto vogelvrij verklaard. Trump en zijn transfobe bloedhonden mogen nu zonder consequenties openlijk op ze jagen met bijlen en grasmaaiers. Voor de transgemeenschap in de States is het nu hopen dat er toch ergens een schuilkelder in Wisconsin of een bunker in Maine te vinden is, anders belanden ze mogelijk in de kleine klauwen van Donald Trump of worden ze ontiegelijk naar aan de haren getrokken door JD Vance - en dat is simpelweg: mensonterend.

