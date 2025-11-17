achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Rechtbank Den Haag: 'Transmensen die VS ontvluchten zijn GÉÉN vluchteling'

Inmiddels iets van vroeger: "Transrechten Zijn Mensenrechten"

De rechtsstaat keert zich vandaag bikkelhard tegen transmensen en hun recht op vluchtelingschap, dat kennelijk niet voor iedereen is weggelegd. De 28-jarige transvrouw Veronica uit de VS, die een rechtszaak was gestart omdat haar asielverzoek door transbeul Van Weel was afgewezen, is volgens de Nederlandse rechter géén vluchteling. Daarmee is haar asielverzoek terecht afgewezen en wordt de transmensen in de VS de facto vogelvrij verklaard. Trump en zijn transfobe bloedhonden mogen nu zonder consequenties openlijk op ze jagen met bijlen en grasmaaiers. Voor de transgemeenschap in de States is het nu hopen dat er toch ergens een schuilkelder in Wisconsin of een bunker in Maine te vinden is, anders belanden ze mogelijk in de kleine klauwen van Donald Trump of worden ze ontiegelijk naar aan de haren getrokken door JD Vance - en dat is simpelweg: mensonterend.

Bent u transvluchteling uit de VS? Lees uw hele doodvonnis HIER.

Tags: transgender , transrechten, vluchteling
@Dorbeck | 17-11-25 | 17:35 | 134 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Hallucinant artikel in @ADnl: "Gezichtsoperatie transvrouwen vaak niet vergoed"

Het Hart van Nederland onder de kranten mengt zich na 8 jaar voor het eerst in een discussie alsof het nog steeds 2015 is

@Spartacus | 14-09-23 | 21:01 | 185 reacties

Het failliet van vluchtelingenwerk, in 2 linkjes

Illegale verslaafde Italiaanse "homo" uit Mali vergreep zich aan vrouw (84)

@Pritt Stift | 27-07-22 | 19:33 | 0 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.