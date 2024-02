De gemiddelde woonruimte per persoon in Nederland is [zoekt files op] 53 vierkante meter per persoon dus als je als vluchteling uit Eritrea een appartement van 51 vierkante meter KRIJGT (woonkamer, open keuken, twee slaapkamers, tuin, berging) zou je zeggen dat je 'm gewoon moet aanpakken. Maarrrrr vluchtelingen uit Eritrea hebben wel andere dingen aan hun hoofd, elkaar in elkaar rammen, politie bekogelen, journalisten aanvallen, en 53 x 2 = 106 en dus koos een vrouw van 30 ervoor een woning te weigeren! Want het was allemaal wel heel klein en onveilig enzo (zelf zoeken kan hier). En nu zit ze samen met haar kind nog steeds in het azc van Luttelgeest. Dan zit er nog maar een ding op! HAAR EEN VEEL GROTER HUIS GEVEN