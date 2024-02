Het gaat er even snoeihard aan toe in Den Haag, waar groepen Eritreeërs elkaar uit het leven proberen te halen. Gaat blijkbaar om een confrontatie tussen 'regeringsgezinde Eritreeërs' en niet zo regeringsgezinde Eritreeërs, en die vete knokken ze dan uit bij partycentrum Opera in Den Haag. Er staan politiewagens in de fik. Er is traangas ingezet om die lui uit elkaar te halen. Politie en ME zijn (inmiddels) met man en macht aanwezig om de orde te herstellen. Zo meer!

UPDATE 19:40 uur - Omroep West: "De groepen die de confrontatie met elkaar opzoeken bestaan uit tientallen personen. Een aantal is bewapend met ijzeren staven, honkbalknuppels en fietssloten."

UPDATE 19:44 uur - Beelden van Owen hiero

UPDATE 19:50 uur - De Mos: "Keihard optreden, oppakken, vervolgen en in geval van een asielstatus per direct het land uitzetten!"

UPDATE 19:52 uur - Beeld van fikkende politiekar hierrrrr en foto hieronder

UPDATE 19:54 uur - Kansenjongeren

UPDATE 19:57 uur - Grip 2, panden in de fik, de hele mikmak

UPDATE 20:04 uur - Random update: bedankt voor uw stem op Frans Timmermans

UPDATE 20:06 uur - Politievakbond ACP: "Wij horen en zien de schokkende berichten van de rellen in Den Haag. Politiemensen proberen onder zwaar geweld de orde te herstellen terwijl ze bekogeld worden met stenen en hun voertuigen in vlammen op gaan."

UPDATE 20:10 uur - Zomaar een idee: zullen we eens wat van deze Eritreeërs lekker terugsturen naar Eritrea? Ga daar maar klieren

UPDATE 20:13 uur - Er is een noodbevel van kracht. Politie: BLIJF WEG

UPDATE 20:15 uur - Foto's van WARZONE NEDERLAND na de klik. Bent u trouwens voor de federale overheid of voor de Tigrese strijdkrachten?

UPDATE 20:17 uur - O er staat ook een touringcar in de fik. Jammer, want die hadden we kunnen gebruiken OM WAT MENSEN NAAR SCHIPHOL TE BRENGEN

UPDATE 20:25 uur - Nu al zin om maandag in de kwaliteitskrant te lezen hoe een club rellende Eritreeërs de schuld is van Geert Wilders

UPDATE 20:50 uur - Relschoppers weg, brandweer druk met blussen

UPDATE 21:32 uur - Zeker één agent zwaargewond. Mogelijk 'meerdere gewonden'. Iemand al iets gehoord over arrestaties?