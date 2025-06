De 'mostly peacefull protests' zijn terug van weggeweest! In Los Angeles zijn voor de derde dag op rij demonstraties tegen de invallen van ICE (Immigration and Customs Enforcement) om illegale en criminele migranten op te pakken. Ditmaal, zondagmiddag LA-tijd, zijn de demonstraties omgeslagen in rellen, chaos, brandstichting, gezwaai met Mexicaanse en Palestijnse vlaggen en anarchie (vlammende beelden na de klik). Volgens gouverneur van Californië Gavin Newsom is dat de schuld van Trump, omdat de president de Nationale Garde heeft ingezet tegen de demonstranten. De Nationale Garde zelf heeft echter nog helemaal geen geweld ingezet maar zich louter opgesteld voor een migranten-detentiecentrum. Desalniettemin heeft Newsom Trump officieel verzocht de Garde terug te trekken: "I have formally requested the Trump Administration rescind their unlawful deployment of troops in Los Angeles county and return them to my command. We didn’t have a problem until Trump got involved. This is a serious breach of state sovereignty — inflaming tensions while pulling resources from where they’re actually needed".

Vooralsnog is het de politie geweest, onder leiding van faalburgemeester Karen Bass (bekend van falen) van LA, die sprak van een 'onwettige samenkomst', de stad onder een tactische staat van paraatheid bracht en geprobeerd heeft de orde te herstellen, wat tot op heden nog niet is gelukt. In een persconferentie zei de LAPD Chief: "We are overwhelmed". Eerder op de avond leek het de vrouw die in 2024 ook president had kunnen worden een goed idee om een statement te doen uitgaan waarin ze haar steun uitspreekt voor de demonstranten. Demonstranten die een stad in totale anarchie hebben gestort en zich met duizenden over de hele stad hebben verspreid.

Ondertussen zet de LA-chaos Musk weer aan tot het retweeten van Trumps Truths, waarmee we met de positieve noot kunnen eindigen dat de geflopte bromance misschien toch een nieuwe kans krijgt!