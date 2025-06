Goeiemorgen wereldleiders! Hopelijk nog een beetje geslapen na het bacchanaal op Huis ten Bosch. Vandaag begint de tweede dag van de NAVO-top waarop plaatsvindt: de NAVO-top. Iedereen heeft de bolletjes kaas achter de kiezen en maakt zich op voor een gezellig dagje praten, kletsen, dingen bespreken, keuvelen, babbelen maar toch vooral ook praten. Uiteraard gaat het vandaag andermaal over één man: Mark Rutte Donald Trump. Die is er op de top alles aan gelegen om goede sier te maken met zijn BIG win. Trump gaat tevens zijn definitie van Artikel 5 (een aanval op een is een aanval op allen) geven - ronduit spannend. Hij zal in opperbeste stemming zijn want hij is de enige die vanochtend een fatsoenlijk ontbijtje heeft gehad, met de koning, koningin en Amalia. Op het programma: vanaf 08:00 uur druppelen de big shots binnen, om 10:00 uur heten Schoof (is er kennelijk ook) en Rutte de NAVO-gasten officieel welkom, dan begint om 10:30 uur de grote NAVO-talkshow, 14:00 uur persco Rutte, gevolgd door persco Trump en daarna mag iedereen weer TERUG NAAR ZIJN EIGEN LAND en zit de NAVO-top er: op. De rest van de dag uitkijken naar het afscheidsslijmbericht van Rutte aan Trump, beetje Truth Social refreshen dus. Volg de NAVO-boel met beeld hierboven of via lettertjes en woordjes op de NAVO-site. Later meer!

Update 09:00 - Schoof zegt dat vredespresident Trump en oorlogspresident Zelensky elkaar later vanmiddag zullen ontmoeten in Den Haag.

Update 10:09 - Rise and shine Donald! Koninklijk Huis plaatst foto met Trump in Huis ten Bosch. Trump plaats zelf warme woorden voor het koningspaar op Truth Social: "The day begins in the beautiful Netherlands. The King and Queen are beautiful and spectacular people. Our breakfast meeting was great! Now it’s off to the very important NATO Meetings. The USA will be very well represented!"

Update 10:13 - Wereldleiders druppelen een voor een BINNEN in het World Forum.

Update 10:29 - Trump heeft goed geslapen. Koning enorm opgelucht, hij hoeft morgen niet naar Beter Bed met Máxima.

Update 10:33 - Rutte nu in een-op-een met Trump opnieuw bezig met aarskruiperij. Trump over Rutte: "Very respected man".

Update 10:37 - Trump hoopt op betere relatie met Iran. Volg ons liveblog over Israël, Iran en de VS hierrrr.

Update 10:43 - MinDef VS Hegseth nu aan het woord, zegt dat de bommen op de nucleaire installaties raak waren en serieuze schade hebben berokkend. Trump noemt de New York Times en CNN fakenews. Dit komt na berichtgeving van CNN gisteren over vermoedelijk niet vernietigd verrijkt uranium. Trump prijst Rubio nog even.

Update 10:51 - Wereldleiders schudden nu handjes met Schoof en Rutte en gaan klaarstaan voor het FOTOMOMENT.

Update 11:08 - Het moment van de handworsteling tussen Trump, Schoof en Rutte. Het bleef beschaafd (zie hieronder).

Update 11:12 - Nu toch echt tijd voor de groepsfoto (foto na de klik). Zeg maar Beemsterkaas!

Update 11:25 - NAVO-chef Rutte, gezeten tussen Trump en Schoof, neemt het woord en trapt de NAVO-vergadering af.

Update 11:26 - Schoof brandt los met hakkelen! Vooralsnog vloeiender in het Engels dan dat hij ooit in het Nederlands is geweest trouwens.

Update 12:20 - Koning Wim-Lex heeft bij Boulevard(!) gereageerd op zijn avondje met Trump: "Wat in het paleis gebeurt, blijft in het paleis". Hint, Hint, wink, wink. Och mensen wat een koning!

Update 12:23 - Ondertussen is Extinction Rebellion onze succesvolle top van een smerig bruin randje aan het voorzien op de parallelweg van de A12 met Pallievlaggen (Palestina was niet uitgenodigd op de NAVO-top). Livestream na de klik.