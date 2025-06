We onderbreken de OORLOG voor het feestje van gisteren: Trumps feestje, die was namelijk jarig! Gelukswensen, een hamburger en een Colaatje zijn op weg naar Washington DC vanuit GSHQ. Wie ook jarig was: het Amerikaanse leger (beetje bezig op het moment met Israël helpen), dat bestaat 250 jaar dus dubbel feest. Een geweldige aanleiding voor een heuse Trumparade. De militaire parade van het jaar, van het decennium, nee van de eeuw, of zelfs ALLER TIJDEN! Voor mannetjes met iets grotere en modernere geweertjes dan de mannetjes in Moskou. De tanks rolden door Washington en de troepen gingen marcherend en saluerend langs de Grote Oranje Leider. Fantastische plaatjes van de Amerikaanse troepenmacht hieronder. Trump zat lekker te koekeloeren vanaf de eregalerij, met het atoomkoffertje uiteraard als kussentje onder z'n billetjes - en hij zag dat het goed was. Ook wij willen toch nog even zien wat de Amerikanen allemaal in huis hebben en of het inderdaad zo goed was. We gaan dus rustig zitten voor een terugkijk van de TRUMPARADE!