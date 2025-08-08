achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

zoeken

De Rijn, de fles en de VrijMiBo

thumb

Het is weekend. Voortijdig afgebroken.

Door een Provinciale Courant getypeerd
Als een onsmakelijk individu of
Zoals De Volkskrant schreef:

Een kortgedrongen figuur met
Vettig kroeshaar en bollende ogen -
Of zoals terecht Limburgs
Dagblad heeft opgemerkt:
Deze weergaloze viespeuk
Is zo'n groot gevaar
Voor de samenleving
Dat hij alleen nog maar
Voor een psychiatrische
Inrichting is geschikt -
Prettig weekend. En be nice.

Tags: vrijmibo, tieten, van doorn
@Ronaldo | 08-08-25 | 16:25 | 21 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.