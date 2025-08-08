ingelogd alslid
Het is weekend. Voortijdig afgebroken.
Door een Provinciale Courant getypeerd
Als een onsmakelijk individu of
Zoals De Volkskrant schreef:
Een kortgedrongen figuur met
Vettig kroeshaar en bollende ogen -
Of zoals terecht Limburgs
Dagblad heeft opgemerkt:
Deze weergaloze viespeuk
Is zo'n groot gevaar
Voor de samenleving
Dat hij alleen nog maar
Voor een psychiatrische
Inrichting is geschikt -
Prettig weekend. En be nice.
Het is weekend. Tot volgende week.
Het is weekend.
Het is weekend. We hebben geen program.
Het is weekend. We laten hem op en
Het is weekend. Zijn we weer.
Het is weekend. Franz had ook een daddy.
Het weekend. Gehoord de beraadslagingen.
Het is weekend. Het is warm. Het is heet.
Het is weekend
Het is weekend. Hemel en aarde bewegen.
Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl