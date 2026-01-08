Kun je over lopen geiten (ja we gaan al) maar het is dus echt en geen gebbetje: Nederland telde afgelopen jaar 592 duizend geiten, vijf keer zoveel als in 2000, volgens het CBS. Goed nieuws voor alle geitenneukers, die we trouwens best mogen bedanken voor hun harde werk. Immers, ook geitjes worden niet zomaar door een of andere ooievaar ergens in de kribbe gelegd. En weersta de verleiding maar eens als je ze sierlijk in de wei ziet rondhuppelen in van die guitige kuddes of wanneer ze kort doch krachtig aan je melkspeentje zuigen op de kinderboerderij. Godswonderlijke wezens zijn het, met hun elegante, slanke beentjes, lekkere bokkenpootjes en joekels van horens in alle soorten en maten, soms zelfs met een speelse krul (zie foto). Een toename van die lieverds klinkt eenieder toch als muziek in de oren? Nou, niet iedereen dus. Je hebt altijd van die jaloerse geitenhaters als Simon van Teutem, vast ongelukkig in de geitenliefde, die dan meteen beginnen te zeiken dat het land VOL is. Simon, loop eens niet zo te mekkeren en bok lekker op als het je niet bevalt, smerige caprafoob.