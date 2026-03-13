Riemen vast. We gaan straks allemaal hallucinerend de weg op. Google Maps gaat zichzelf vernieuwen en doet dat door de hele app vol te stouwen met AI. Waarom zou je een kaart willen die je van A naar B wijst als je ook Ask Maps hebt, een AI-model dat je van A naar B praat middels een gesprek? Een navigatiehulp die je persoonlijk kent, die onderweg allemaal suggesties doet en vragen stelt. Kortom, straks hebben ook mensen die alleen in de auto zitten gewoon ruzie. Maar, leer ons AI kennen, daar gaat het natuurlijk niet bij blijven. Verkeerspsycholoog Gerard Vertoolen waarschuwt al. We worden massaal afgeleid. Zo'n tool is getraind om de gebruiker te leren kennen. Binnen no-time zal hij erachter komen dat je veel liever in de kroeg zit dan naar je werk gaat, dus vraagt hij bij iedere afslag of je toch niet liever een koud pilsemannetje wil. Of hij gaat tijdens het rijden allemaal AI-plaatjes ophoesten, van schattige dieren of vrouwen die je graag zou willen bumperkleven. Tot je autorit eruitziet als de timeline van Pieter van Vollenhove. En dan lig je verfrommeld in de berm. Als alcoholist. Bedankt Google.