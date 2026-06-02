U zit nu wel op uw dooie gemakt dit topic te lezen maar eigenlijk is het vreemd dat we ons niet vandaag nog massaal als lemmingen van het dak gooien. Wat ons wereldje staat te gebeuren is hoogst onprettig en bovendien niet mals. El Niño komt, alweer, misschien. Maar ALS El Niño komt, komt er ook echt een super El Niño (alweer), of zoals klimaatjournalist Alec Luhn (geciteerd in deze apocalyptische NOS-video) het noemt: de MEGA SUPER GODZILLA EL NIÑO. Visjes in de Stille Oceaan worden levend gekookt en zodra die warmte uit het zeewater begint te kloten met de windstromen is het aan. Nog meer aan dan het ooit aan is geweest, dat werd ook geroepen in 2023 en toen viel het allemaal wel mee maar de natuur is een teef dus die gunt ons nevernooit een tweede meevaller. De sterkste El Niño OOIT volgens de sterkste modellen. Waar het warm is, wordt het heul heul heul warm. Waar het nat is, wordt het heul heul heul nat. Amerika en Azië onder water, Australië in de fik, overal honger, deaud en verderf en een lied met BN'ers en een heerlijk najaar (plus minder orkanen in de overzeese gebieden) voor ons. HELLUP!