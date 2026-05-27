Nederlanders klaar met geldverslindende klimaatgekte
Maar da's logisch
Kijk je kunt de Nederlander koeioneren, je kunt de Nederlander blokkeren, je kunt de Nederlander jarenlang bang maken, je kunt de Nederlander allerlei klimaatmaatregelen opleggen, je kunt de Nederlander voor de gek houden, je kunt de Nederlander extreem dure warmtepompen aansmeren, je kunt de Nederlander aan de elektrische auto brengen, je kunt de Nederlander zonnepanelen laten leggen, je kunt de Nederlander uitlachen, je kunt de Nederlander havermelk laten drinken, je kunt de Nederlander zijn stroom afpakken, je kunt de Nederlander zijn gas onbetaalbaar maken, je kunt de Nederlander zijn hout afpakken, je kunt andere problemen van de Nederlander jarenlang laten voortmodderen, je kunt heel ver gaan met de Nederlander, maar er komt een moment dat de Nederlander het allemaal toch niet meer zo ziet zitten, wel klaar is met het geldverslindende klimaatbeleid en minder wil bijdragen: "Een ruime meerderheid vindt dat de kosten van de klimaataanpak oneerlijk zijn verdeeld tussen landen, generaties, bedrijven en burgers, en arme en rijke Nederlanders. In alle opleidings-, inkomens-, geslachts- en leeftijdsgroepen ervaart een meerderheid deze verdelingen als oneerlijk. Volgens het SCP kunnen deze ervaringen het draagvlak voor klimaatbeleid en het vertrouwen van burgers in de overheid onder druk zetten." De Nederlander is immers niet (helemaal) gek.
