Nederland stond met dank aan de Mocromaffia natuurlijk al lang en breed bekend als narcostaat, maar de ondermijnende onderwereld krijgt nog altijd meer en meer grip op de bovenwereld. Dat staat in het Dreigingsbeeld Ondermijning Nederland van het Strategisch Kenniscentrum Ondermijnende Criminaliteit: "De rol van georganiseerde criminaliteit in Nederland neemt toe doordat criminele samenwerkingsverbanden voorzien in maatschappelijke behoeften zoals wonen en zorg, doordat burgers en bedrijven een oogje dichtknijpen en doordat politici en beleidsmakers zich bewust en onbewust laten manipuleren." Een soort staatsgreep, die in alle delen van het land ingrijpende gevolgen kent, zoals extreem jonge crimineeltjes, bijzondere bijbaantjes, advocaten die tot waanzin worden gedreven en gestoorde ghetto's terwijl de gevangenissen vol zitten en jeugdreclassering jankt om geld voor een softere aanpak.

Om aan te geven hoe ziek we ervoor staan: "Op middelbare scholen, en in een enkel geval zelfs op basisscholen, worden jongeren op geraffineerde wijze geronseld of verleid om een klus te verrichten waarmee ze snel geld kunnen verdienen." Criminele organisaties dringen alle haarvaten van de samenleving binnen en krijgen bemoedigend genoeg ook steeds meer invloed op het bestuur. Tel daarbij op dat het gezag sowieso al niet uitblinkt in gezag en je hebt een serieuze crisis die mooi achteraan de lange Rij der Crises kan aansluiten. Tja, criminelen zijn de baas en Nederland is het nieuwe Italië, met veel minder lekker ijs, maar goed, dat is weer een andere crisis.