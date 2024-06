Er wordt door de meest scherp- en eigenzinnige denkers wel eens de boude stelling geponeerd dat de jeugd de toekomst heeft. Mocht dat uiteindelijk toch zo blijken te zijn, dan heeft de toekomst hersenschade, "wapens, munitie, explosieven en belscripts voor fraude of phishing panels." Tenminste, dat laatste zegt de politie over minderjarigen (!) en jongens van 16 en 17:

"De helft is jonger dan 25 jaar, staat in het rapport. Hermans: "Ik had laatst een zaak met een verdachte die phishing panels programmeerde, en nog hele goede ook. We dachten eerst dat we de verkeerde hadden, maar het bleek een jongen van 14. (...) Volgens het OM en de politie is dringend een bredere aanpak van cybercrime nodig. Ze vinden dat gemeenten, scholen en bedrijven veel meer moeten doen om online criminaliteit te voorkomen en jongeren daarvan te weerhouden."

En dan heeft eenderde van alle jonge verdachten, dus ook van offline criminaliteit, ook nog eens hersenschade. "Uit internationaal onderzoek blijkt volgens de bijzonder hoogleraar forensische neuropedagogiek aan de Universiteit Leiden dat ongeveer 30 procent van de jonge criminelen hersenschade heeft. Dat is drie keer zoveel als bij de rest van de bevolking."

En natuurlijk bepleit die neuropedagoog (v) vervolgens dat deze hersenschade tot verzachtende omstandigheid gerekend moet worden wanneer deze jongeren als "Ayoub A." zich schuldig maken aan ultra violence.

"Dat hersenletsel kan weer invloed hebben op iemands gedrag: je bent sneller overprikkeld, kan moeilijker omgaan met stress en wordt eerder agressief in ingewikkelde situaties. „Dat maakt je kwetsbaarder om tot crimineel gedrag over te gaan”, zegt Kempes."

Nederland heeft een hersenschadeprobleem!