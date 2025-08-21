De Italiaanse politie heeft in provincie Rimini ene Oekraïense "Serhii K." gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij het opblazen van de Nord Stream-pijpleiding in september 2022. Half augustus 2024 vaardigde Duitsland een arrestatiebevel uit tegen de man die toen nog "Vladimir S." werd genoemd. Maar wat blijkt? Zo heet-ie dus niet! De Oekraïense 'duikinstructeur' zou destijds aan boord zijn geweest van de speciaal gecharterde zeiljacht Andromeda. Later meer.