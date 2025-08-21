Italiaanse politie arresteert verdachte opblazen Nord Stream: Oekraïener "Serhii K."
Komt net lekker uit met die aanstaande vrede!
Reconstructie van de kwestie
De Italiaanse politie heeft in provincie Rimini ene Oekraïense "Serhii K." gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij het opblazen van de Nord Stream-pijpleiding in september 2022. Half augustus 2024 vaardigde Duitsland een arrestatiebevel uit tegen de man die toen nog "Vladimir S." werd genoemd. Maar wat blijkt? Zo heet-ie dus niet! De Oekraïense 'duikinstructeur' zou destijds aan boord zijn geweest van de speciaal gecharterde zeiljacht Andromeda. Later meer.
