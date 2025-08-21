achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

zoeken

Italiaanse politie arresteert verdachte opblazen Nord Stream: Oekraïener "Serhii K."

Komt net lekker uit met die aanstaande vrede!

Reconstructie van de kwestie

De Italiaanse politie heeft in provincie Rimini ene Oekraïense "Serhii K." gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij het opblazen van de Nord Stream-pijpleiding in september 2022. Half augustus 2024 vaardigde Duitsland een arrestatiebevel uit tegen de man die toen nog "Vladimir S." werd genoemd. Maar wat blijkt? Zo heet-ie dus niet! De Oekraïense 'duikinstructeur' zou destijds aan boord zijn geweest van de speciaal gecharterde zeiljacht Andromeda. Later meer.

Tags: Nord Stream, arrestatie, Oekraïner
@Spartacus | 21-08-25 | 12:47 | 150 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.