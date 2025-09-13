LOLOLOL. Schipper loopt naakt met fles whisky in hand kajuit uit om shag te halen en vraagt agenten of ze aan zijn klabanus willen zitten
Schitterend verhaal is schitterend
U moet natuurlijk helemaal niks maar u moet wel dit rechtbankverslag lezen bij Rijnmond over een man die werd aangehouden omdat hij zich niet aan de vaarregels hield in de Rotterdamse haven. Hoogtepunt (maar er zijn er meer) is toch wel dit gesprek tussen de man en de rechter.
"De rechter: “U sloot uzelf op in de kajuit. Na een kwartier kwam u weer naar buiten met een halfvolle fles whisky in uw hand. U was toen ook helemaal naakt.”
Casper: “Ja, ik had die dag een zwembroek aan. Maar die was nat, dus die had ik uitgetrokken. Ik kwam naar buiten om m'n shag te halen. 'Jij gaat mij pakken', zei ik tegen die agent. En die antwoordde: 'Ja, dat is exact wat ik ga doen.' Toen ben ik weer in de hut gaan zitten. Uiteindelijk ben ik daar door vier man uitgehaald.”
De rechter: “In het dossier lees ik dat u tegen de agenten zei: ‘Willen jullie aan m’n lul zitten? Of hebben jullie nog nooit een lul gezien?’ U vroeg ook of ze jaloers waren op uw piemel.”
Casper: “Mevrouw, ik was niet helder. En ik heb niet rationeel gehandeld.”"
CASPER (die geen Casper heet) DID NOTHING WRONG! FREE CASPER!
