Iedere dag kapotstukke prullenbakken in Amsterdam fotograferen - wat is daar nou aan? NOU, DAT IS KAPOTGEWELDIG. Verdorie nogaantoezeg, doe het maar eens. Iedere dag weer jezelf confronteren met de teleurstellingen van de Maakbare Samenleving & De Opgeruimde Stad. En ook daarbij: het is geeneens precies bekend hoeveel prullenbakken er in 020 zijn. Maar dat ze allemaal KAPODT zijn zien we dagelijks bij de Hashtag of The Year "750kapotteprullenbakken". Kun je nog zoveel keihardium moties indienen en debatten voeren in De Stopera, de strijd wordt gewonnen in De Straten van Amsterdam. En daar is het een ongelofelijke teringzooi. Kudos & Huldoos voor #750kapotteprullenbakken Hou vol Ewart! Ooit wordt het beter.