In de rechtbank te Den Haag is zojuist: ontzettend veel gebeurd. GeenStijl was aanwezig om de rechtszaak tegen Kempi te verslaan - de rapper bedreigde een ex-scharrel meermaals met de dood, probeerde haar tot abortus te dwingen en bleef haar ook bedreigen nadat hun zoon geboren was (strafeis OvJ: zeven maanden onvoorwaardelijk en een contactverbod). Vorig jaar publiceerde GeenStijl als eerste over deze zaak; een vrouw die eveneens zegt slachtoffer te zijn van Kempi las dat en nam contact op met het slachtoffer in deze zaak. Dat resulteerde in een vriendschap, en dus was ook dit oude slachtoffer vandaag ter support aanwezig.

Deze vrouw zegt een periode met Kempi gescharreld te hebben, waarin hij haar twee keer met de dood bedreigde. De eerste keer zaten ze in de auto, en vond hij haar jas niet mooi (vervelend!). Hij zou hebben gezegd dat deze jas hém "schande zou geven" omdat hij "een legend is". "Hij begon ineens heel diep te hyperventileren," vertelt de vrouw. "Heel eng te ademen. Ineens zei hij: ‘Ik ga jou doden.’ Maar je bent moslim, zo kom je echt de hemel niet in hoor. "Ik ga je vermoorden en bidden om vergiffenis, dan kom ik wel de hemel in.’" De tweede keer was volgens haar vlak nadat Kempi's toenmalige vriendin ontdekte dat hij met haar vreemdging (zij wist destijds niet dat hij een vriendin had). "Hij bleek een partner te hebben, dat wist ik niet. Ik kreeg ineens allemaal woedende berichten van hem, dat ik een kankerhoer was en dat het mijn schuld was dat zijn relatie kapot was. Dat hij me dood ging maken."

Bij de rechtszaak vandaag waren (in de zaal op de tweede verdieping) steeds meerdere agenten aanwezig; na afloop van de zitting liep er geen politie of beveiliging mee naar beneden. Dat blijkt een vrij kapitale inschattingsfout te zijn geweest.

Eenmaal beneden zag GeenStijl dat deze vrouw werd belaagd door de entourage van Kempi. Volgens de vrouw begonnen hij en zijn gezelschap vlak daarvoor dingen naar haar te roepen; toen ze zich omdraaide en vroeg wat er was, haalde een vrouw uit Kempi's entourage vol uit. Wij zagen hoe deze vrouw haar mishandelde, en hoe een kale man - naar verluidt één van Kempi's beste vrienden - haar sloeg. Een andere getuige vertelt dat ook Kempi (!) en Kempi's moeder (!!) direct bij de mishandeling betrokken waren en uitdeelden. Kempi's manager stond er ook bij en deed weliswaar niets, maar ook niets om te deëscaleren. Zo ontstond een bonte tien-tegen-één situatie, die ook toen dit slachtoffer op de grond lag aanhield. Het slachtoffer hield aan het slaan en schoppen een ogenschijnlijk gebroken neus over.

De vrouw heeft aangifte gedaan; de vrouw uit Kempi's entourage die haar sloeg is gearresteerd. Wie geeft er hier nou schande.