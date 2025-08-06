Slecht nieuws voor mensen die een vrouw zwanger hebben gemaakt, daar spijt van krijgen en vervolgens tegen haar willen zeggen dat ze haar tenzij ze abortus pleegt 'van achter in de rug gaan schieten', 'door het achterhoofd gaan schieten', 'haar bek gaan bossen', 'haar dood gaan maken', 'de dood in haar ogen willen zien', 'haar dood gaan maken (II)', 'haar met hun eigen kk-handen dood gaan slaan', 'haar dood gaan maken (III)': dat mag in Nederland niet.

Zojuist is rapper Kempi veroordeeld tot zeven maanden cel om de zaak rondom het bedreigen van de moeder van zijn kind, waar GeenStijl al uitgebreid over berichtte. De rechtbank acht alle feiten bewezen, en neemt de volledige strafeis over. Dat gaat dus ook om een contactverbod, een online contactverbod en een schadevergoeding (hele vonnis hier).

Bij Kempi werd eerder een antisociale persoonlijkheidsstoornis vastgesteld met narcistische trekken. Hij is daardoor amper tot zelfreflectie in staat - een soort peuter, kortom, maar dan 39 jaar en met een lange geschiedenis van geweld. Hij had op zijn kerfstok al onder andere mishandeling, bedreiging, wapenbezit, huiselijk geweld, mensenhandel/ het prostitueren van een minderjarige, en sleurde ooit een andere vrouw aan haar enkels van de trap en snoerde haar keel dicht met een riem omdat hij veronderstelde dat ze vreemdging. Na de zitting twee weken geleden sloeg zijn gezelschap in de rechtbank een ander slachtoffer van hem dat was komen kijken in elkaar (nota bene: met dit slachtoffer bedroog hij zijn toenmalige vriendin). Vervolgens begon Kempi op sociale media vertrouwelijke informatie uit het jeugdzorgdossier te delen met zijn volgers; vorige week werd de jeugdzorgmedewerker die hem het dossier gaf om die reden ontslagen.

Tijdens de zitting gaf Kempi aan dat de samenwerking met zijn vroegere platenmaatschappij Top Notch door de zaak 'in de wacht' stond, en afhankelijk van het vonnis weer zou worden opgepakt.